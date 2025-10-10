C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico. Un sole caldo e delicato quello di ottobre lungo l’Adige. Certo, l’Aquilone di Giovanni Pascoli, volteggiava in altri cieli ma il senso di benessere che l’aria autunnale altoatesina regala è la stessa. Ed è unico godere delle belle giornate – sempre più miti – in sella a una bici (meglio se elettrica per chi non è troppo allenato) lungo i borghi e i castelli della Strada del Vino dell’Alto Adige. Per vivere un’esperienza totale è indispensabile studiare bene il percorso e le soste, oppure affidarsi a una guida esperta che sappia coniugare voglia di scoperta e segreti da svelare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pedalando tra vigne e borghi. Lungo la Strada del Vino le emozioni non finiscono mai