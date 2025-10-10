Peculato in comune | assolto ex assessore di Campi Bisenzio Non punibile per tenuità del fatto
Assolto l'ex assessore accusato di peculato. Tenuità del fatto. "Non punibile per la particolare tenuità del fatto". Così il tribunale di Firenze ha assolto Riccardo Nucciotti, ex assessore di Campi Bisenzio, dall'accusa di peculato d'uso per aver adoperato tra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021 l'auto del Comune, destinata in via esclusiva per finalità di ufficio, per ragioni personali. Un utilizzo che comportò per l'amministrazione comunale una spesa di circa 108 euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
