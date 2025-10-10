Peculato in comune | assolto ex assessore di Campi Bisenzio Non punibile per tenuità del fatto

Firenzepost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto l'ex assessore accusato di peculato. Tenuità del fatto. "Non punibile per la particolare tenuità del fatto". Così il tribunale di Firenze ha assolto Riccardo Nucciotti, ex assessore di Campi Bisenzio, dall'accusa di peculato d'uso per aver adoperato tra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021 l'auto del Comune, destinata in via esclusiva per finalità di ufficio, per ragioni personali. Un utilizzo che comportò per l'amministrazione comunale una spesa di circa 108 euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

peculato in comune assolto ex assessore di campi bisenzio non punibile per tenuit224 del fatto

© Firenzepost.it - Peculato in comune: assolto ex assessore di Campi Bisenzio. “Non punibile per tenuità del fatto”

In questa notizia si parla di: peculato - comune

peculato comune assolto exAssolto l’ex assessore Nucciotti. Da tre anni sotto accusa per peculato - Il tribunale di Firenze ha assolto l’ex assessore Riccardo Nucciotti dall’accusa di peculato d’uso per avere utilizzato fra il 24 ottobre e il 30 n ... Secondo msn.com

Accusato di peculato. Ma tre anni dopo il Tribunale di Firenze assolve Riccardo Nucciotti - Si è conclusa oggi pomeriggio presso il Tribunale di Firenze la vicenda giudiziaria che riguardava Riccardo Nucciotti. Lo riporta piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Peculato Comune Assolto Ex