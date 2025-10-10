Pecoraro Scanio | Italia tutela agricoltura cibo e consumatori
Rimini, 10 ott. (askanews) - Dalla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini e da Expo della FAO a Roma dedicata al tema "Dal Seme al Cibo", il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio rilancia le proposte e iniziative concrete per promuovere un'agricoltura sostenibile, un'alimentazione sana e la tutela dei consumatori e dell'ambiente emerse dai convegni organizzati con Campagna Amica,Coldiretti e la world farmers market coalition. Tra le idee presentate, grande attenzione ha suscitato la proposta di azzerare le tasse a livello nazionale, regionale e locale per gli agriturismi biologici, ovvero per quelle realtà che scelgono di puntare su un'agricoltura senza pesticidi, rispettosa della salute e del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pecoraro - scanio
Pecoraro Scanio: Sicilia sia leader transizione con rinnovabili e Ai
Pecoraro Scanio: "25 anni di Pat, simbolo di biodiversità alimentare"
Pecoraro Scanio: "Italia in ritardo sulle startup giovanili"
4 ottobre.San Francesco.Oggi 25 anni di festa degli alberi nelle scuole. Pecoraro Scanio: “25 anni di Festa degli Alberi nelle scuole “ Roma, 4 ottobre 2025 – In occasione della festa di San Francesco, patrono d’Italia e simbolo di amore per il creato, si è celebr - facebook.com Vai su Facebook
Pecoraro Scanio: l'Italia onori Fulco Pratesi, pioniere dell'ecologia - Più volte ho proposto che il presidente della Repubblica lo nominasse senatore a vita per riconoscere il suo straordinario ... Segnala quotidiano.net
Biodiversità, Pecoraro: tutela parchi fondamentale - "I parchi e le aree protette italiane sono una ricchezza del nostro paese peraltro adesso tutelata dalla Costituzione. affaritaliani.it scrive