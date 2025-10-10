Pecoraro Scanio | Italia tutela agricoltura cibo e consumatori

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 10 ott. (askanews) - Dalla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini e da Expo della FAO a Roma dedicata al tema "Dal Seme al Cibo", il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio rilancia le proposte e iniziative concrete per promuovere un'agricoltura sostenibile, un'alimentazione sana e la tutela dei consumatori e dell'ambiente emerse dai convegni organizzati con Campagna Amica,Coldiretti e la world farmers market coalition. Tra le idee presentate, grande attenzione ha suscitato la proposta di azzerare le tasse a livello nazionale, regionale e locale per gli agriturismi biologici, ovvero per quelle realtà che scelgono di puntare su un'agricoltura senza pesticidi, rispettosa della salute e del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

