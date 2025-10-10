Il regista ha commentato quanto accaduto nell'episodio, confermando che gli eventi saranno importanti nel futuro del DCU. Negli Stati Uniti è andato in onda l'episodio finale della stagione 2 di Peacemaker e i fan del DC Universe hanno potuto avere qualche anticipazione sul futuro dei progetti tratti dai fumetti. La serie ideata da James Gunn è infatti uno dei tasselli del progetto che sta venendo sviluppato dal regista insieme a Peter Safran. Non proseguite con la lettura se non volete! Cosa è accaduto nel season finale di Peacemaker Nell'ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker fa il suo debutto sugli schermi il misterioso pianeta Salvation. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peacemaker 2: James Gunn spiega il colpo di scena finale, ma la reazione dei fan non è delle migliori