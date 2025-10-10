Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi, presso sede del PD della Campania, il Segretario regionale, Piero De Luca, ha insediato la Commissione Regionale di Garanzia. I componenti, all’unanimità, hanno eletto come presidente, Rosetta d’Amelio, irpinia, già consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Campania. Tra gli altr irpini presenti nella nuova direzione regionale del Segretario Piero De Luca, ci sono Marilisa Grillo, Caterina Lengua, il consigliere regionale Pd, Maurizio Petracca, Francesca Di Iorio, Elvira Matarazzo. Della direzione sono membri di diritto il presidente della Provincia, Rino Buonopane, e gli ex parlamentari come il senatore Enzo De Luca e Luigi Famiglietti e altri dem che ricoprono incarichi istituzionali e di partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd, l’irpina D’Amelio Presidente Commissione Regionale di Garanzia