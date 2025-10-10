Pd l’irpina D’Amelio Presidente Commissione Regionale di Garanzia
Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi, presso sede del PD della Campania, il Segretario regionale, Piero De Luca, ha insediato la Commissione Regionale di Garanzia. I componenti, all’unanimità, hanno eletto come presidente, Rosetta d’Amelio, irpinia, già consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Campania. Tra gli altr irpini presenti nella nuova direzione regionale del Segretario Piero De Luca, ci sono Marilisa Grillo, Caterina Lengua, il consigliere regionale Pd, Maurizio Petracca, Francesca Di Iorio, Elvira Matarazzo. Della direzione sono membri di diritto il presidente della Provincia, Rino Buonopane, e gli ex parlamentari come il senatore Enzo De Luca e Luigi Famiglietti e altri dem che ricoprono incarichi istituzionali e di partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: irpina - amelio
La MACENATA di Paternopoli (AV) non è solo la sagra che celebra la tradizionale pigiatura (MACENATA) dell'uva con i piedi. È molto di più: è tradizione, è folklore, è musica etnica, è tarantella, è enogastronomia irpina, è promozione del nostro alto valore del - facebook.com Vai su Facebook
Michele de Pascale è il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna: «Grazie al Pd e a Elly Schlein. Siamo una terra ferita, finisca la speculazione politica sull'alluvione» - Romagna: è quanto emerge chiaramente dalle proiezioni che lo vedono ampiamente in vantaggio. Scrive corrieredibologna.corriere.it
Il presidente guida la Provincia dagli arresti domiciliari. Ma stavolta il Pd non va in piazza - Eppure, il caso è clamoroso: Franco Alfieri (nella foto), presidente Pd della provincia di Salerno, in Campania, è ... Secondo ilgiornale.it