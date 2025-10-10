PC The Hunch Refurbished | Il ritorno di un classico anni ’80 più bello che mai!

Gamesandconsoles.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cari appassionati di retro-gaming e di storie d’amore improbabili, preparatevi a tirare fuori le vostre abilità platformistiche!  The Hunch Refurbished  è qui, e non è “solo” un altro remake. È l’evoluzione definitiva di un gioco che ha già conquistato i cuori degli amanti del genere. Ricordate il classico arcade  “Hunchback”  degli anni ’80? E il nostro precedente remake,  “The Hunch”, che lo ha riportato in vita con nuovi contenuti? Bene, dimenticate tutto quello che avete visto.  The Hunch Refurbished  è stato riscritto completamente da zero, con un’attenzione maniacale ai dettagli e alle richieste della community. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

pc the hunch refurbished il ritorno di un classico anni 821780 pi249 bello che mai

© Gamesandconsoles.net - [PC] The Hunch Refurbished: Il ritorno di un classico anni ’80, più bello che mai!

Cerca Video su questo argomento: Pc The Hunch Refurbished