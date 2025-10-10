Cari appassionati di retro-gaming e di storie d’amore improbabili, preparatevi a tirare fuori le vostre abilità platformistiche! The Hunch Refurbished è qui, e non è “solo” un altro remake. È l’evoluzione definitiva di un gioco che ha già conquistato i cuori degli amanti del genere. Ricordate il classico arcade “Hunchback” degli anni ’80? E il nostro precedente remake, “The Hunch”, che lo ha riportato in vita con nuovi contenuti? Bene, dimenticate tutto quello che avete visto. The Hunch Refurbished è stato riscritto completamente da zero, con un’attenzione maniacale ai dettagli e alle richieste della community. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PC] The Hunch Refurbished: Il ritorno di un classico anni ’80, più bello che mai!