A domanda finalmente l’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, indagato nell’inchiesta milanese sugli spioni della società Equalize, fa un po’ di chiarezza sul suo rapporto con i Servizi segreti e con il vice capo dell’Aisi Carlo De Donno. Davanti al pm Francesco De Tommasi durante l’interrogatorio del 7 ottobre chiesto dalla difesa e durato quasi dieci ore, Pazzali conferma: “ Sì, conosco Carlo De Donno da un po’ di tempo, lo aiutai a trovare la nuova sede dell’Aisi a Milano”. Quindi svela una confidenza che già era emersa dai verbali dell’ex poliziotto Carmine Gallo e dell’hacker Samuele Calamucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pazzali e i servizi segreti: “Il vice capo dell’Aisi De Donno sapeva di Equalize”