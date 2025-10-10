Pavimento pelvico | esercizi benefici e l’importanza di un allenamento consapevole
Pronunciare " esercizi di Kegel " è spesso sufficiente a evocare una contrazione involontaria e un vago senso di colpa per non averli ancora inseriti nella propria routine. Tuttavia, la narrativa comune che circonda il pavimento pelvico è spesso incompleta, se non fuorviante. La credenza più diffusa è che questi esercizi servano esclusivamente a " stringere " e che siano una prerogativa femminile. La realtà, supportata da evidenze cliniche, è molto più complessa e affascinante. Cosa è il pavimento pelvico e perché è così cruciale.
“Come capire se dopo il parto il pavimento pelvico si è indebolito?”
Mantenere il pavimento pelvico tonico e sano può migliorare continenza, postura, piacere sessuale e qualità della vita in ogni fase della vita
