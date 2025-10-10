Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Un'auto comprata in leasing al prezzo di quasi 45mila euro e poi rivenduta senza nessuna corruzione. La difesa del magistrato Pietro Paolo Mazza, ex pm di Pavia ieri perquisito in un nuovo filone dell'inchiesta 'Clean 2', prova a chiarire le accuse di corruzione e peculato mosse dalla Procura di Pavia. Per chi indaga, Mazza oggi in forza alla Procura di Milano e una volta accanto all'ex aggiunto Mario Venditti (indagato per corruzione in questa inchiesta e anche nel caso Garlasco) avrebbe fatto un uso disinvolto di un'auto di servizio. Oltre al presunto peculato però, per la Procura di Brescia avrebbe venduto la sua auto comprata in leasing per circa 20. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pavia: legale pm Mazza, 'auto comprata in leasing, nessuna corruzione'