Pavia | legale pm Mazza ' auto comprata in leasing nessuna corruzione'
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Un'auto comprata in leasing al prezzo di quasi 45mila euro e poi rivenduta senza nessuna corruzione. La difesa del magistrato Pietro Paolo Mazza, ex pm di Pavia ieri perquisito in un nuovo filone dell'inchiesta 'Clean 2', prova a chiarire le accuse di corruzione e peculato mosse dalla Procura di Pavia. Per chi indaga, Mazza oggi in forza alla Procura di Milano e una volta accanto all'ex aggiunto Mario Venditti (indagato per corruzione in questa inchiesta e anche nel caso Garlasco) avrebbe fatto un uso disinvolto di un'auto di servizio. Oltre al presunto peculato però, per la Procura di Brescia avrebbe venduto la sua auto comprata in leasing per circa 20. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pavia - legale
Caso Garlasco: legale Venditti, 'Nordio mandi ispettori a Pavia, non c'è senso della misura'
Caso Garlasco, il legale di Venditti chiede l’intervento di Nordio: “Mandi gli ispettori a Pavia”
Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: legale dell’ex procuratore Venditti chiede ispezione ministeriale a Pavia
Ieri la presa di posizione della Procura di #Pavia, che ha smentito alcune dichiarazioni del legale finite in una puntata di Falsissimo, il programma YouTube di Fabrizio Corona - facebook.com Vai su Facebook
La procura di Pavia interviene per smentire Il legale di Sempio: "Dichiarazioni destituite di ogni fondamento"; lui si difende: "Mi ha fatto bere". E c'è anche una denuncia per diffamazione - X Vai su X
Pavia: legale pm Mazza, 'auto comprata in leasing, nessuna corruzione' - Un'auto comprata in leasing al prezzo di quasi 45mila euro e poi rivenduta senza nessuna corruzione. iltempo.it scrive
Garlasco e 'sistema Pavia', a Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - La Finanza chiese l'analisi dei conti delle gemelle Cappa (ANSA) ... Come scrive ansa.it