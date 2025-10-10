Pavel Durov lancia l' allarme su Telegram | Siamo alla fine dell' Internet libero

Wired.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondatore della piattaforma in un lungo e critico post su X: “Il nostro tempo per salvare l’Internet libero sta per scadere”. 🔗 Leggi su Wired.it

pavel durov lancia l allarme su telegram siamo alla fine dell internet libero

© Wired.it - Pavel Durov lancia l'allarme su Telegram: “Siamo alla fine dell'Internet libero”

In questa notizia si parla di: pavel - durov

Pavel Durov, un anno dopo l’arresto: tra l’incertezza giudiziaria e la guerra globale alla crittografia

Pavel Durov: ‘fui contattato dai Servizi francesi per aiutare il governo moldavo a censurare contenuti sgraditi’

L’allarme di Pavel Durov: «Non abbiamo più tempo per salvare Internet libero»

pavel durov lancia allarmePavel Durov (Telegram) lancia l'allarme: 'Stiamo perdendo Internet libero' - Nel giorno del suo 41° compleanno, Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha pubblicato un messaggio dai toni cupi. Come scrive hwupgrade.it

Cosa dice il messaggio arrivato a tutti gli utenti di Telegram: il riferimento al post di Durov su X - Gli utenti di Telegram stanno segnalando la comparsa di un messaggio sull’app: “Fine dell’internet libero. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pavel Durov Lancia Allarme