Pavel Durov | ‘Internet sta diventando uno strumento di controllo’
Un mondo oscuro e distopico si avvicina rapidamente, mentre noi dormiamo. La nostra generazione rischia di passare alla storia come l'ultima ad aver avuto libertà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Pavel Durov, un anno dopo l’arresto: tra l’incertezza giudiziaria e la guerra globale alla crittografia
Pavel Durov: ‘fui contattato dai Servizi francesi per aiutare il governo moldavo a censurare contenuti sgraditi’
L’allarme di Pavel Durov: «Non abbiamo più tempo per salvare Internet libero»
Pavel Durov (Telegram) lancia l'allarme: 'Stiamo perdendo Internet libero' - Nel giorno del suo 41° compleanno, Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha pubblicato un messaggio dai toni cupi. Riporta hwupgrade.it
Pavel Durov compie 41 anni: "Oggi non festeggerò" - Il miliardario fondatore di Telegram si lancia in un proclama politico dai toni apocalittici, prefigurando un futuro distopico e senza libertà, sovranità e privacy ... Come scrive msn.com