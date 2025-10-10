Paupisi si prepara per il giorno del dolore | ritornare alla normalità sarà la cosa più difficile
Tempo di lettura: 2 minuti Il giorno dell’ultimo saluto, quello nel quale la comunità di Paupisi si stringerà attorno ai cari della famiglia Ocone, dopo il duplice omicidio di Elisabetta Polcino e del giovane Cosimo. Un fatto di cronaca che ha avuto un’eco nazionale per la sua gravità e per come è maturato. Due anime, madre e figlio ammazzati a colpi di pietra, una bimba che lotta ancora in un letto di ospedale, un padre capace di trasformare un nido d’amore in un teatro dell’orrore. L’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria del Bosco e poi, come spesso accade dopo fatti del genere, tornerà il silenzio, calerà il sipario su questa storia e su Paupisi, piccolo centro salito alla ribalta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: paupisi - prepara
Paupisi si prepara alla 52ª Sagra del Cecatiello: sapori, arte e tradizione dal 28 al 31 agosto
Benevento calcio.....la squadra di mister Auteri prepara la sfida con l'Altamura - facebook.com Vai su Facebook
Paupisi, lutto cittadino per l'ultimo saluto a Elisa e al piccolo Cosimo - Il sindaco e l'amministrazione comunale di Paupisi, «profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la comunità, si uniscono con commozione al dolore per la scomparsa ... Si legge su msn.com
Omicidio di Paupisi, nella prima B sedia vuota per Cosimo: il dramma della scuola - Un nastro nero a lutto, simbolo di cordoglio e di rispetto per la scomparsa del giovane Cosimo Ocone, è stato affisso ieri all’ingresso dell’Istituto Tecnico ... Secondo ilmattino.it