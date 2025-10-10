Paupisi si prepara per il giorno del dolore | ritornare alla normalità sarà la cosa più difficile

Tempo di lettura: 2 minuti Il giorno dell’ultimo saluto, quello nel quale la comunità di Paupisi si stringerà attorno ai cari della famiglia Ocone, dopo il duplice omicidio di Elisabetta Polcino e del giovane Cosimo. Un fatto di cronaca che ha avuto un’eco nazionale per la sua gravità e per come è maturato. Due anime, madre e figlio ammazzati a colpi di pietra, una bimba che lotta ancora in un letto di ospedale, un padre capace di trasformare un nido d’amore in un teatro dell’orrore. L’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria del Bosco e poi, come spesso accade dopo fatti del genere, tornerà il silenzio, calerà il sipario su questa storia e su Paupisi, piccolo centro salito alla ribalta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

