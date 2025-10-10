Paul Pierce arrestato a Los Angeles per guida in stato di ebbrezza
L’ex leggenda dei Celtics è stato fermato dopo essere stata trovato addormentato in autostrada nella sua Range Rover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: paul - pierce
Paul Pierce arrestato a Los Angeles per guida in stato di ebbrezza - Problemi per l'ex stella della Nba Paul Pierce, arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza dopo essere stato trovato addormentato al volante sulla 101 Freeway a Los Angeles martedì, come ... Da gazzetta.it
NBA - Celtics, Paul Pierce è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza - Paul Pierce è stato arrestato nella tarda serata di martedì con l'accusa di guida in stato di ebbrezza a Los Angeles, secondo un comunicato della California ... Da pianetabasket.com