Pattinaggio di figura | Bianchi-Basile terzi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Abu Dhabi Shimada trionfa ancora

Ancora in top 3. Arrivano buonissime notizie da Abu Dhabi, località degli Emirati Arabi Uniti che sta ospitando questo fine settimana l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Nella danza sul ghiaccio infatti Zoe Bianchi-Daniel Basile hanno ottenuto la terza posizione nella rhythm dance, dimostrandosi in lotta per raccogliere un altro piazzamento sul podio dopo già raccolto in quel di Baku (dove strapparono la seconda posizione). Nello specifico gli azzurri hanno guadagnato livello 2 e livello 3 nel pattern obbligato, per poi ricevere livello 2-3 nella serie di twizzles, livello 2 nella serie di passi sulla midline e livello 4 sul sollevamento rotazionale, strappando in ogni elemento un grado di esecuzione pulito che ha consentito loro di segnare 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

