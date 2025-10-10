Patti assolti in appello mamma e compagno di un minore che si tolse la vita nel 2019
La Corte d’appello di Messina, riformando integralmente la sentenza di primo grado emessa a luglio 2024 dal Tribunale di Patti, ha assolto per insussistenza del fatto una donna ed il suo compagno che erano stati condannati a cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati ai danni del figlio della donna, minorenne all’epoca dei fatti. Una vicenda con un tragico epilogo, che provocò profondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
