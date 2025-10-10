Patrimoniale mon amour e Landini resta solo

In Europa non lo fa più nessuno, la Cgil si incaponisce: il caso Zucman L'Identità.

Patrimoniale, Landini (Cgil): "Il problema non è che non ci sono i soldi, è che non li vanno a prendere dove sono" - "Al di là dei nomi, è giusto prendere soldi dove ci sono", ha detto a margine della manifestazione ... Scrive repubblica.it

PATRIMONIALE/ Landini e i sostenitori di una tassa che neanche Biden vuol pronunciare - La prima declinazione di una possibile patrimoniale in Italia è stata affermata in termini eurotecnocratici dal governatore della Banca d’Olanda Klaas Knot, pochi giorni prima del voto europeo del ... Scrive ilsussidiario.net