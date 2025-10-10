Patrick Vieira Grifon d' oro Rivivi l' evento integrale

Patrick Vieira è stato tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento 2025: guarda il talk integrale insieme a Luigi Garlando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Patrick Vieira, Grifon d'oro. Rivivi l'evento integrale

Genoa Juventus: i convocati di Patrick Vieira per la sfida del Ferraris

Il Napoli di Antonio Conte torna al successo in campionato dopo un primo tempo difficile e una ripresa di carattere. Al "Diego Armando Maradona", i Campioni d'Italia superano in rimonta il Genoa di Patrick Vieira per 2-1.

"Vogliamo fare punti contro il Napoli". Perentorio Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore dell'avversario, ci sarà la possibilità di rifarsi.

Vieira: “Milan? Grande esperienza. Serie A era campionato numero uno” - Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato dal palco del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro: ”Ho iniziato in Senegal, ma il calcio è iniziato quando sono arrivato in Francia. Da msn.com

Vieira: "Juventus, non potevo restare in B. Ho litigato con Mourinho" - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro: "Capello alla Juventus era sempre uguale, sempre arrabbiato. Scrive msn.com