Patrick Vieira Grifon d' oro Rivivi l' evento integrale

10 ott 2025

Patrick Vieira è stato tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento 2025: guarda il talk integrale insieme a Luigi Garlando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

patrick vieira grifon dVieira: “Milan? Grande esperienza. Serie A era campionato numero uno” - Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato dal palco del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro: ”Ho iniziato in Senegal, ma il calcio è iniziato quando sono arrivato in Francia. Da msn.com

Vieira: "Juventus, non potevo restare in B. Ho litigato con Mourinho" - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro: "Capello alla Juventus era sempre uguale, sempre arrabbiato. Scrive msn.com

