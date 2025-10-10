Passoscuro rincorre un daino con l’auto tra urla e bestemmie

Passoscuro, 10 ottobre 2025 – “E’ successo due giorni fa sul litorale di Fiumicino, tra gli stabilimenti balneari della frazione Passoscuro: l’uomo inseguiva con la macchina un daino, visibilmente terrorizzato e in fuga, senza nessuna giustificazione e con l’arroganza di filmare tutto e pubblicare successivamente il video online sul proprio profilo Facebook, come fosse qualcosa di cui vantarsi. LNDC Animal Protection ha sporto denuncia per questa ennesima crudeltà verso un animale selvatico, costretto a una fuga forzata tra le strade urbane: un atto di pura violenza gratuita, che dimostra non solo mancanza di empatia, ma anche il totale disprezzo delle leggi e della dignità animale”, è quanto si legge in un comunicato della stessa LNDC Animal Protection. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it