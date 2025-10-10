Il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore Filippo Taddia, insieme ad Ascom Confcommercio, hanno fatto tappa tra le vetrine del centro storico di Cento per incontrare alcune delle attività storiche che da decenni animano la vita della città. Realtà a conduzione familiare, che hanno saputo resistere ai cambiamenti del tempo e che oggi rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità. Tra queste, Lodi Tendaggi, che quest’anno festeggia i suoi sessantacinque anni di attività: un percorso che testimonia passione artigiana, cura del dettaglio e la capacità di innovarsi. Un anniversario importante lo celebra anche Forni, che quest’anno compie sessant’anni: un negozio che ha saputo crescere rimanendo fedele alle proprie radici, tramandando competenze e valori da generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Passione dietro il bancone, noi resistiamo"