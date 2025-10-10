Passeggero senza mascherina bus bloccato e passeggeri costretti a salire su un mezzo sostitutivo

Non indossa la mascherina e sale sull’autobus, bloccando la corsa per oltre mezz’ora, fino a costringere BusItalia a chiamare un altro mezzo per terminare la corsa e consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la propria destinazione. Per l’uomo era scattata la denuncia per interruzione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: passeggero - mascherina

Senza mascherina: arrestato sul bus - Quando l’autista ha capito che non l’avrebbe ascoltato, è stato costretto a fermare il bus e a chiamare i vigili. ilrestodelcarlino.it scrive

Autista di un bus non fa inversione e un passeggero (senza biglietto) lo picchia: gli ha rotto il naso - Il conducente stava guidando il bus della linea V115 che collega Luino a Cittiglio e poi a Laveno. Secondo fanpage.it