Passaggio di testimone nella Categoria edili | il timone a Serena Barbuto
La Categoria Edili di Confartigianato Lecco ha rinnovato il proprio direttivo, aprendo un nuovo percorso all’insegna della continuità e del rinnovamento. Dopo quattro anni di intenso lavoro, Davide Carlo Riva ha passato il testimone a Serena Barbuto, eletta per acclamazione nuova presidente della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: passaggio - testimone
“È la cosa più preziosa che possiedo”: Ozzy Osbourne e il crocifisso ricevuto da Yungblud prima dell’ultimo concerto, il video del “passaggio del testimone” è virale
Passaggio di testimone a palazzo Mancini, Ilaria Favero nuova segretaria generale di Cattolica
Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini
La cerimonia per il passaggio di testimone tra il granduca Henri e il figlio maggiore Guillaume II. All'evento presenti anche le famiglie reali del Benelux - facebook.com Vai su Facebook
La cerimonia per il passaggio di testimone tra il granduca Henri e il figlio maggiore Guillaume II. All'evento presenti anche le famiglie reali del Benelux - X Vai su X
Passaggio di testimone nella Categoria edili: il timone a Serena Barbuto - "Le piccole imprese artigiane sono il cuore della nostra città" ... Si legge su leccotoday.it
Serena Barbuto nuova presidente della Categoria Edili di Confartigianato - Dopo quattro anni di mandato, Davide Carlo Riva passa il testimone: esperienza e volti nuovi per guidare il comparto verso le sfide future. Da msn.com