Passaggio di testimone nella Categoria edili | il timone a Serena Barbuto

La Categoria Edili di Confartigianato Lecco ha rinnovato il proprio direttivo, aprendo un nuovo percorso all’insegna della continuità e del rinnovamento. Dopo quattro anni di intenso lavoro, Davide Carlo Riva ha passato il testimone a Serena Barbuto, eletta per acclamazione nuova presidente della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

passaggio testimone categoria ediliPassaggio di testimone nella Categoria edili: il timone a Serena Barbuto - "Le piccole imprese artigiane sono il cuore della nostra città" ... Si legge su leccotoday.it

Serena Barbuto nuova presidente della Categoria Edili di Confartigianato - Dopo quattro anni di mandato, Davide Carlo Riva passa il testimone: esperienza e volti nuovi per guidare il comparto verso le sfide future. Da msn.com

