Pasqualin dice la sua sul rinnovo di Yildiz e poi svela questo retroscena su Del Piero | Il Barcellona e il Manchester United erano interessati Il rinnovo di Alex è inimitabile ma l’accordo per Yildiz deve essere raggiunto in fretta

Pasqualin dice la sua sul rinnovo di Yildiz: tutte le dichiarazioni dello storico agente di Alex Del Piero. Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e storico agente insieme ad Andrea D’Amico della leggenda della Juve Alex Del Piero, è stato intervistato da Tuttosport per parlare anche del rinnovo del talento della Juve Yildiz. RINNOVO YILDIZ – «Quello di Alex Del Piero resta inimitabile come rinnovo per importanza, cifre raggiunte all’epoca e durata della trattativa. Oggi però il prolungamento di Kenan Yildiz rappresenta uno step davvero importante per l’attuale Juventus e quindi va raggiunto un accordo in fretta, onde evitare pericolosi inserimenti della big di Premier League». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
