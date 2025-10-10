Partorisce soffoca i neonati e li nasconde nell’armadio | arrestata

Li partorisce, li soffoca, poi li nasconde nell'armadio. Arrestata a Reggio Calabria una donna di 25 anni accusata di aver ucciso tre figli tra il 2022 e il 2024. Indagato anche il fidanzato per concorso in occultamento di cadavere. Una storia raccapricciante, un'altra, che comincia nel luglio dello scorso anno quando i genitori della giovane scoprono due corpicini avvolti in una coperta. Sentivamo un cattivo odore diranno agli agenti della squadra mobile reggina intervenuti sul posto. Siamo a Pellaro, quartiere meridionale della città sullo Stretto. La ragazza nega, i poliziotti indagano mentre la Procura apre un fascicolo per duplice infanticidio.

Orrore a Reggio: partorisce, soffoca i neonati e li nasconde nell’armadio - Nella mattinata dell’8 ottobre, la squadra mobile di Reggio Calabria ha posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – così come disposto dal Gip – una giovane donna accusata di aver so ... cn24tv.it scrive

