partito il countdown per il ritorno dei negramaro a eboli

Tempo di lettura: 4 minuti Manca sempre meno al grande ritorno dei Negramaro a Eboli che darà anche il via alla nuova stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele: martedì 14 ottobre 2025 la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport che sta già infiammando le principali città italiane. Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 è l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai grandi classici del loro repertorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

