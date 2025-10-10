Parte la vaccinazione contro l’influenza possibilità di dose congiunta anti covid Importante per i fragili

Un milione e 100mila dosi di vaccino già disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20%, fino a quasi 1,5 milioni: in Emilia-Romagna parte lunedì 13 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, utile a prevenire e contrastare la circolazione dei virus respiratori che quest’anno è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

