Parquet doussié quali sono le caratteristiche e con quali mobili si abbina meglio

Elegante, caldo, sempre attuale: il parquet doussié è una di quelle scelte che non passano (davvero) mai di moda. Proveniente dall’Africa centrale, questo legno pregiato ha una personalità decisa, con venature dorate che virano dal miele all’ambra e riflessi che si accendono con la luce naturale. È il pavimento perfetto per dare un tocco autentico e accogliente alla casa, beneficiando di tutte le sue caratteristiche e i vantaggi: resistenza, bellezza, durata e stile. La sua tendenza non dovrebbe sorprenderci, anche perché non stona mai, in nessun ambiente, né classico né moderno, proprio grazie alla sua versatilità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Parquet doussié, quali sono le caratteristiche e con quali mobili si abbina meglio

