Parma Monza 2-1 | vittoria in amichevole per i gialloblù! Il racconto della sfida successo per Cuesta

Calcionews24.com | 10 ott 2025

Parma Monza 2-1 in amichevole: i gialloblù festeggiano, Cuesta protagonista del successo. Il racconto Il Parma di Cuesta, tecnico che ha riportato i ducali in Serie A dopo una stagione di grande solidità, ha ottenuto un successo importante in amichevole contro il Monza. La sfida, disputata in un clima di preparazione e sperimentazione, si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

parma monza 2 1Parma-Monza 2-1 | Almqvist, gol e assist per Cutrone - Crociati in svantaggio dopo 10', poi il pari arriva grazie a un colpo dello svedese che, dopo 2' del secondo tempo, serve all'ex Milan la palla del sorpasso ... Riporta parmatoday.it

