Parma-Monza 2-1 | Almqvist gol e assist per Cutrone

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amichevole con il Monza è l'occasione sperimentare nuove situazioni tattiche: Carlos Cuesta sceglie la difesa a quattro, supportata da tre centrocampisti. Davanti a Corvi, Begic, Troilo, Ndiaye e Løvik. Lo scudo in mediana è composto da Estevez che comincia vertice basso, Ordonez e Sørensen a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - monza

Coppa Italia, colpo Frosinone a Monza. Pellegrino trascina il Parma col Pescara

Milan, Pisa e Parma avanti in Coppa, colpo Frosinone a Monza

Il Parma riprende a lavorare, venerdì amichevole con il Monza

Calcio: Monza - Parma 1-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 18 foto Serie A - ansa.it scrive

Monza-Parma 1-1, la sintesi della partita - Gli emiliani, dal canto loro, muovono la classifica e confermano ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Monza 2 1