Parma marito morto di Covid | vedova deve ridare 200mila euro all' assicurazione
Nel marzo del 2020 una donna di Lodi, 47 anni e madre di due bambini all'epoca minorenni, perde il marito a causa del Covid. In primo grado, il tribunale di Parma condanna l’assicurazione a pagarle un indennizzo pari a 200mila euro. La beffa, però, arriva nei giorni scorsi quando, come segnala anche " Il Corriere della Sera ", la corte d’Appello di Bologna non solo ribalta il verdetto iniziale, obbligandola alla restituzione della cifra ma condanna anche la donna al pagamento di 24mila euro di spese legali. Secondo i giudici bolognesi, infatti, non si può far rientrare l'infezione da Covid-19 nella nozione di infortunio, richiamata in una polizza assicurativa che era stata sottoscritta dalla famiglia della donna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: parma - marito
Vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro d’indennizzo per la morte del marito durante il Covid
Vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro d’indennizzo per la morte del marito durante il Covid - X Vai su X
La sentenza della Corte d'appello di Bologna: la donna ha due figli minorenni e il marito lavorava in una concessionaria d'auto. Il tribunale di Parma aveva accolto le tesi della famiglia ma il primo verdetto è stato ribaltato - facebook.com Vai su Facebook
il marito muore per Covid, lei ottiene il risarcimento ma ora deve ridare 200 mila euro: la decisione choc dei giudici - La triste storia della 47enne, residente a Lodi, comincia nel 2020, quando il marito, impiegato in una concessionaria d'auto, muore dopo aver contratto ... ilgiornale.it scrive
Il marito morì di Covid: deve ridare 200mila euro all'assicurazione: ribaltata una sentenza del tribunale di Parma - Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha deciso che una donna, madre di due figli minori e vedova di un uomo morto per le conseguenze del Covid a marzo 2020, dovrà rest ... Secondo gazzettadiparma.it