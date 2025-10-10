Parma lancia FuturoPresente | scienza etica e società in piazza
Parma si prepara a tre giornate che mettono in dialogo scienza, etica e società: dal 24 al 26 ottobre debutta FuturoPresente, il primo festival universitario italiano pensato per aprire al pubblico i nodi più urgenti dell’innovazione e del vivere comune. Un invito a capire, discutere, scegliere insieme, a ingresso libero. Un appuntamento che parla alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società - Parma, già Capitale italiana della cultura 2020 e futura Capitale europea dei giovani 2027, si prepara ad ospitare un evento del tutto nuovo nel panorama universitario italiano: dal 24 a ... Come scrive msn.com
Nasce a Parma FuturoPresente, il primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società - Dal 24 al 26 ottobre, oltre 100 relatori di prestigio nazionale ed internazionale e 50 eventi in una città che da Capitale della Cultura si prepara a diventare Capitale Europea dei Giovani ... Scrive gazzettadiparma.it