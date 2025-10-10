Parlare di cibo senza parlarne Il film Tre ciotole ci riesce benissimo

Il film, tratto da libro di Michela Murgia, parla di amore, perdita e dolore attraverso il rapporto con il cibo, ricordandoci che l'uomo è sempre ciò che mangia (o non mangia).

