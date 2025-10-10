Parlamento Nuova Zelanda sospeso dopo haka spontanea a fine discorso deputata Oriini Kaipara – Il video
(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 10 ottobre 2025 Il Parlamento neozelandese è stato temporaneamente sospeso perchè il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori al termine del discorso della deputata del Te P?ti M?ori, Oriini Kaipara. La cerimonia prevedeva solo una canzone maori autorizzata, ma la haka improvvisata, a cui si sono uniti alcuni parlamentari, ha spinto il Presidente della Camera, Gerry Brownlee, a interrompere la seduta. PArliamenti New Zealand Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
