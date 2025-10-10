Parlamento Nuova Zelanda sospeso dopo haka spontanea a fine discorso deputata Oriini Kaipara – Il video

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 10 ottobre 2025 Il Parlamento neozelandese è stato temporaneamente sospeso perchè il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori al termine del discorso della deputata del Te P?ti M?ori, Oriini Kaipara. La cerimonia prevedeva solo una canzone maori autorizzata, ma la haka improvvisata, a cui si sono uniti alcuni parlamentari, ha spinto il Presidente della Camera, Gerry Brownlee, a interrompere la seduta. PArliamenti New Zealand Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parlamento - nuova

Via libera del Parlamento: Yulia Svyrydenko è la nuova premier ucraina | Fico: "La Slovacchia voterà a favore delle sanzioni contro Mosca"

Intesa Ue su 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia | Via libera del Parlamento ucraino: Yulia Svyrydenko è la nuova premier

Il Parlamento di Kiev approva la nuova legge sull'anticorruzione

parlamento nuova zelanda sospesoNuova Zelanda, parlamento sospeso dopo una haka spontanea alla fine del discorso della deputata Oriini Kaipara - Il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori, per celebrare il primo discorso ... Scrive tg.la7.it

parlamento nuova zelanda sospesoParlamento Nuova Zelanda sospeso dopo haka spontanea a fine discorso deputata Oriini Kaipara - Il Parlamento neozelandese è stato temporaneamente sospeso perchè il pubblico in tribuna ha iniziato a eseguire una haka, la tradizionale danza maori al termine del discorso della deputata del Te Pati ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Parlamento Nuova Zelanda Sospeso