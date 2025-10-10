Parla il figlio di Cleria Mancini | Papà voleva uccidere anche suo nipote avevo chiesto di togliergli la pistola

"Voleva uccidere anche mio figlio, il colpo non è stato accidentale. Avrebbe ucciso anche me e la mia compagna, lo diceva a tutti". A parlare è Cosimo Mancini, il figlio di Cleria e Antonio Mancini. La donna nel pomeriggio di ieri, 9 ottobre, è stata uccisa dall'ex marito mentre camminava col. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: parla - figlio

Velista morto, parla Alberto Rossi: “Chi non ha paura del mare allora non lo conosce. Il figlio ha fatto il possibile”

Michele Noschese, parla il padre del dj morto a Ibiza: «Mio figlio massacrato senza motivo, ora vogliamo sapere la verità»

Si ribalta con il suv a 86 anni, il figlio di Giorgetto Giugiaro parla dopo l’incidente del padre: “Busto per due mesi”

#Garlasco, "Ormai mio figlio ha la vita rovinata" In esclusiva parla il padre di Sempio #Mattino5 - X Vai su X

Mattino 5. . #Garlasco, "Ormai mio figlio ha la vita rovinata" In esclusiva parla il padre di Sempio #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Cleria Mancini, chi era la donna uccisa dall'ex marito: la carrozzina elettrica, gli spari tra la folla e il nipote salvo per miracolo - Lui era in piazza, su quella carrozzella elettrica sulla quale aveva preso a ... Come scrive msn.com

«Ho sparato a mia moglie, mi urlava contro. Non so se è morta»: le parole di Antonio Mancini alla titolare del bar dopo il femminicidio - E il racconto alla titolare dell'attività, il Belvedere di Turrivalignani ... Segnala leggo.it