Parigi ci rimanda i migranti usando i droni militari alla frontiera con l’Italia

Laverita.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripresi i respingimenti di massa al confine con la Val di Susa. Quando vuole Emmanuel Macron sa chiudere le porte, peccato che lo faccia soprattutto a nostro discapito. 🔗 Leggi su Laverita.info

