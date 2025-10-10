Pari opportunità un protocollo tra l’ordine degli psicologici e la Provincia

Nella giornata mondiale dedicata alla salute mentale, firmato il Protocollo di Intesta tra l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, rappresentato dalla Presidente Luana Valletta, e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Piacenza, Venera Tomarchio. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

