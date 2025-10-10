Parco fotovoltaico nell’ex cava Ultima parola al Consiglio di Stato

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è ancora chiusa la battaglia del Comitato " ComiCorlo " che mira a impedire la realizzazione del parco fotovoltaico nell’area dell’ex cava situata a nord di Castel San Pietro. L’azienda Ren Solar One s.r.l., che aveva inizialmente presentato il progetto di due impianti di produzione di energia da fonte solare da 16,25 Mw e 12,45 Mw, non ha infatti alzato bandiera bianca neppure di fronte ai due dinieghi giunti nell’ultimo anno, e anzi ha contrattaccato imboccando l’ultima strada a sua disposizione: il ricorso al Consiglio di Stato. "Non si fermano loro e non ci fermiamo noi, pronti a portare ancora avanti le nostre ragioni sin qui accolte sia dalla Conferenza dei Servizi che dal Tar", fanno sapere da ‘ComiCorlo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parco fotovoltaico nell8217ex cava ultima parola al consiglio di stato

© Ilrestodelcarlino.it - Parco fotovoltaico nell’ex cava. Ultima parola al Consiglio di Stato

In questa notizia si parla di: parco - fotovoltaico

Santo Stefano Ticino, alt al parco fotovoltaico: “Stravolge il territorio”. Sindaci ricevuti al Ministero

Fotovoltaico vicino alla chiesa, la Provincia boccia il parco: “C’è il vincolo paesaggistico”

Incubo parco fotovoltaico, rinvio di 4 mesi. I sindaci: ribadito il no alla Ranteghetta

"L’ex Cava Baraggia? Parco fotovoltaico" - Il Comitato si oppone con fermezza al progetto di riempimento dell’area ex Baraggia – cava dismessa ... Lo riporta ilgiorno.it

Maxi impianto fotovoltaico nell’ex cava dismessa fornirà energia pulita a 11mila famiglie - Il recupero ambientale delle cave dismesse è una sfida complessa che richiede interventi mirati per ripristinare l’equilibrio del territorio. Secondo greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Fotovoltaico Nell8217ex Cava