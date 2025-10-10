Parco fotovoltaico nell’ex cava Ultima parola al Consiglio di Stato
Non è ancora chiusa la battaglia del Comitato " ComiCorlo " che mira a impedire la realizzazione del parco fotovoltaico nell’area dell’ex cava situata a nord di Castel San Pietro. L’azienda Ren Solar One s.r.l., che aveva inizialmente presentato il progetto di due impianti di produzione di energia da fonte solare da 16,25 Mw e 12,45 Mw, non ha infatti alzato bandiera bianca neppure di fronte ai due dinieghi giunti nell’ultimo anno, e anzi ha contrattaccato imboccando l’ultima strada a sua disposizione: il ricorso al Consiglio di Stato. "Non si fermano loro e non ci fermiamo noi, pronti a portare ancora avanti le nostre ragioni sin qui accolte sia dalla Conferenza dei Servizi che dal Tar", fanno sapere da ‘ComiCorlo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
