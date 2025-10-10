Parcheggio in via San Michele Sosta gratis ma fino a dicembre Ticket in vigore con il nuovo anno

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il desiderio irrealizzabile degli automobilisti è di avere parcheggi gratis. Ma la realtà quotidiana è ben diversa, a ricordarla sono le tante e strisce blu degli stalli a pagamento. Intanto una buona notizia per i cittadini: per alcuni mesi, compreso dicembre e il periodo natalizio, in centro città l’area parcheggio in via San Michele sarà ancora gratis. Posticipata al prossimo anno l’introduzione del ticket, mentre per ora la sosta sarà regolata con il disco orario. Alcune settimane fa i commercianti e i cittadini che devono raggiungere il centro hanno espresso le loro critiche riguardo all’introduzione della sosta a pagamento che sarebbe dovuta scattare già a settembre, tutto rinviato ai primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

parcheggio in via san michele sosta gratis ma fino a dicembre ticket in vigore con il nuovo anno

© Ilgiorno.it - Parcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. Ticket in vigore con il nuovo anno

In questa notizia si parla di: parcheggio - michele

parcheggio via san micheleParcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. Ticket in vigore con il nuovo anno - Intanto una buona notizia per i cittadini: per alcuni mesi, compreso dicembre e il periodo natalizio, in centro città l’area parcheggio in via San Michele sarà ancora gratis. Da ilgiorno.it

parcheggio via san micheleBusto Arsizio, il parcheggio di via San Michele resta gratuito: rinviata la sosta a pagamento - Nel frattempo, via San Michele continuerà ad essere una risorsa strategica per lo shopping natalizio, offrendo sosta gratuita a tempo e sostenendo così la vitalità del centro cittadino (foto d'archivi ... Da laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Via San Michele