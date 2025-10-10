parcheggio in via san michele sosta gratis ma fino a dicembre ticket in vigore con il nuovo anno

Il desiderio irrealizzabile degli automobilisti è di avere parcheggi gratis. Ma la realtà quotidiana è ben diversa, a ricordarla sono le tante e strisce blu degli stalli a pagamento. Intanto una buona notizia per i cittadini: per alcuni mesi, compreso dicembre e il periodo natalizio, in centro città l’area parcheggio in via San Michele sarà ancora gratis. Posticipata al prossimo anno l’introduzione del ticket, mentre per ora la sosta sarà regolata con il disco orario. Alcune settimane fa i commercianti e i cittadini che devono raggiungere il centro hanno espresso le loro critiche riguardo all’introduzione della sosta a pagamento che sarebbe dovuta scattare già a settembre, tutto rinviato ai primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

