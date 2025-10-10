Parcheggiatore abusivo durante le partite dell’Avellino | denunciato
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Avellino, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno denunciato un 34enne avellinese per inosservanza del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane. ùIl predetto, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre u.s., ve niva sorpreso nei pressi dello stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove era in corso un incontro di calcio, mentre esercitava, unitamente ad altra persona, l’attività illecita di parcheggiatore abusiv o. Entrambi venivano muniti di altrettanti provvedimenti di allontanamento e sanzionati amministrativamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
