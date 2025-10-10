parcheggiare le bici in sicurezza arrivano le bike box ecco dove

Parte da Scandicci il test sul campo per una rete di parcheggi urbani sicuri per le biciclette. Il progetto si chiama ‘Biclò’, saranno speciali bikebox dotati di controllo accessi digitale. Si tratta della startup lanciata da una cooperativa di giovani a supporto della mobilità sostenibile. L’idea ha il sostegno della Fondazione CR Firenze e Comune di Scandicci con il contributo di Fondazione Noi Legacoop Toscana, il sostegno di Legambiente Firenze, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e Arci Firenze. I 10 "Biclò" saranno collocati in diverse zone del territorio comunale, lungo le fermate della tramvia per favorire l’intermodalità e nelle zone residenziali, di lavoro e studio più frequentate, con l’obiettivo di rispondere al bisogno di residenti, lavoratori e studenti di parcheggiare in sicurezza la propria bicicletta e di incentivarne l’utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

