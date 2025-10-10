Parcheggiare le bici in sicurezza Arrivano le bike box ecco dove
Parte da Scandicci il test sul campo per una rete di parcheggi urbani sicuri per le biciclette. Il progetto si chiama ‘Biclò’, saranno speciali bikebox dotati di controllo accessi digitale. Si tratta della startup lanciata da una cooperativa di giovani a supporto della mobilità sostenibile. L’idea ha il sostegno della Fondazione CR Firenze e Comune di Scandicci con il contributo di Fondazione Noi Legacoop Toscana, il sostegno di Legambiente Firenze, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e Arci Firenze. I 10 "Biclò" saranno collocati in diverse zone del territorio comunale, lungo le fermate della tramvia per favorire l’intermodalità e nelle zone residenziali, di lavoro e studio più frequentate, con l’obiettivo di rispondere al bisogno di residenti, lavoratori e studenti di parcheggiare in sicurezza la propria bicicletta e di incentivarne l’utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Parcheggiare la bici in centro senza pensieri da oggi è più semplice. In via Carteria 42 apre il nuovo deposito protetto gratuito, all'interno di uno spazio comunale rinnovato e inaugurato dall'assessore Giulio Guerzoni insieme ai consiglieri del Quartiere 1.
Parcheggiare le bici in sicurezza. Arrivano le bike box, ecco dove - Il progetto di una giovane startup per incentivare la mobilità sostenibile: via con le prime dieci a prezzo scontato
Bari, arrivano le nuove velostazioni: parcheggi sicuri per le bici in parco Due Giugno e Largo Sorrentino - Sono cominciate oggi le installazioni dei box, che consentono di parcheggiare 8 biciclette occupando l'area di un solo posto auto