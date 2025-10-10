Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre
Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è alle ore 12, come si evince dall’agenda ufficiale del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Leone XIV e Mattarella si sono incontrati in Vaticano il 6 giugno scorso. In quell’occasione, spiegò una nota della Santa Sede, i due capi di Stato si erano soffermati “su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medioriente “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Accendere la #speranza “Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva san Giovanni Paolo II, ‘colui che suscita in voi il desiderio di fare delle vostre vite qualcosa di grande’” (Papa Leone XIV) https://clicktopray.org/articles/12144 - X Vai su X
#NEWS - #Dilexite Card. #Zuppi: da #PapaLeone l’invito a una scelta di campo e a un cambio di prospettiva. CEI - Conferenza Episcopale Italiana Il presidente della #Cei esprime "gratitudine a #PapaLeoneXIV per il dono dell’#Esortazione Apostolica 'Dilexi - facebook.com Vai su Facebook
Quirinale, Leone XIV da Mattarella martedì 14 ottobre - Visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella in programma martedi 14 ottobre dalle ... Riporta notizie.tiscali.it
Fao, il 16 ottobre evento con il Papa e Mattarella - Il 16 ottobre, nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Alimentazione, si svolgerà alla Fao un evento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Papa Leone XIV. Si legge su ansa.it