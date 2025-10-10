Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre

Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è alle ore 12, come si evince dall’agenda ufficiale del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Leone XIV e Mattarella si sono incontrati in Vaticano il 6 giugno scorso. In quell’occasione, spiegò una nota della Santa Sede, i due capi di Stato si erano soffermati “su  temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai  conflitti in corso in Ucraina e in Medioriente “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

