Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella martedì 14 ottobre

L’annuncio di un imminente e significativo incontro tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV ha catalizzato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. L’appuntamento, di alto valore istituzionale e simbolico, è fissato per martedì 14 ottobre e si svolgerà presso la sede della Presidenza della Repubblica, il Palazzo del Quirinale. L’orario previsto per l’inizio della visita di Stato è mezzogiorno, le 12:00. A confermare l’ufficialità e la data precisa di questo importante evento è stata l’ agenda pubblica di un membro di spicco del Governo, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, fornendo così un riscontro certo e inequivocabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

