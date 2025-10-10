Paolo Sottocorona Marco Rabito | Era una star ma

La morte di Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 scomparso mercoledì 8 ottobre all'improvviso a 77 anni, poche ore dopo essere andato in onda per l'ultima volta, ha commosso i telespettatori così come i colleghi. Tra questi c'è Marco Rabito, "uomo del tempo" molto famoso a Vicenza e dintorni, con cui Sottocorona aveva collaborato. "Un grande divulgatore che non si è mai atteggiato a star", lo ricorda oggi Rabito in una intervista al Corriere del Veneto. "Paolo era una persona disponibile e cordiale. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui negli ultimi dieci anni e posso dire che lascia un vuoto enorme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

