Paolo Sottocorona le cause della morte e l’omaggio di Enrico Mentana in tv

È scomparso improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, lo storico meteorologo di La7, una presenza costante e rassicurante per milioni di telespettatori. La notizia, arrivata poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta, ha profondamente commosso il mondo del giornalismo televisivo e chi, per oltre vent’anni, aveva imparato a considerarlo una voce amica delle mattine italiane. Sottocorona aveva trasformato il momento delle previsioni in un appuntamento quotidiano di fiducia, più simile a una chiacchierata che a un bollettino. Il suo spazio, Omnibus Meteo, era tra i più seguiti della rete, dove parlava del tempo come di una storia da condividere con tutti, prendendo per mano il pubblico anche nei momenti più delicati delle emergenze climatiche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paolo Sottocorona, le cause della morte e l’omaggio di Enrico Mentana in tv

