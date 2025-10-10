Paolo Sottocorona Flavia Fratello lo ricorda in un giorno indimenticabile | Per celebrare l' avvenimento volle farsi questa foto

Per le redazioni del Tg di La7 e dei programmi che riservavano a Paolo Sottocorona lo spazio per le sue previsioni meteo, non sarà facile continuare a lavorare senza di lui. La scomparsa improvvisa del noto meteorologo, avvenuta mercoledì 8 ottobre, ha lasciato tutti attoniti, ancor più perché. 🔗 Leggi su Today.it

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

Paolo Sottocorona, Marco Rabito: "Era una star, ma..."

La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona è stata una delle persone più GENTILI e garbate che abbia mai conosciuto nell’ambito televisivo. Era di una educazione e di un garbo davvero infiniti. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Profondamente Il mio abbraccio, e la mia - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Sottocorona: il saluto nel TG La7 delle 20 con Enrico Mentana - X Vai su X

Paolo Sottocorona, il dolore in diretta su La7. Ma Enrico Mentana s'arrabbia: "Vergognatevi", perché - Il giornalista è sbottato sui social contro i novax che hanno commentato in maniera assurda la morte del meteorologo: "Disumana ignoranza". Secondo libero.it

“Spero che Paolo mi perdoni se sono io oggi a occupare la sua postazione. Sono commosso, avevamo programmato un viaggio”, “Era nostro amico, un momento doloroso”: i ... - "Spero che Paolo mi perdoni se occupo la sua postazione": il toccante ricordo dei giornalisti per lo storico meteorologo de La7 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it