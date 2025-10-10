paolo romano a scuola incontro il 15 ottobre insorge il centrodestra

L’annuncio dell’incontro-testimonianza con il consigliere regionale Pd Paolo Romano, invitato a raccontare ai ragazzi (e non solo) di un liceo la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla il prossimo 15 ottobre, ha scatenato la rivolta di alcuni esponenti del centrodestra, in particolare di Lega e Fratelli d’Italia. “Fuoco alle polveri“ è l’effetto della circolare di ieri, 9 ottobre, firmata dalla dirigente scolastica del liceo scientifico statale Vittorio Veneto, Mariarosa Arena. "Si informa che mercoledì 15 ottobre alle 17.30, nell’auditorium dell’istituto, ci sarà un incontro con il consigliere Paolo Romano", ex studente di quella scuola, che racconterà la sua esperienza in quanto attivista della Global Sumud Flotilla attaccata dall’esercito Israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

