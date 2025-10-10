Paolo Romano a scuola Incontro il 15 ottobre Insorge il centrodestra
L’annuncio dell’incontro-testimonianza con il consigliere regionale Pd Paolo Romano, invitato a raccontare ai ragazzi (e non solo) di un liceo la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla il prossimo 15 ottobre, ha scatenato la rivolta di alcuni esponenti del centrodestra, in particolare di Lega e Fratelli d’Italia. “Fuoco alle polveri“ è l’effetto della circolare di ieri, 9 ottobre, firmata dalla dirigente scolastica del liceo scientifico statale Vittorio Veneto, Mariarosa Arena. "Si informa che mercoledì 15 ottobre alle 17.30, nell’auditorium dell’istituto, ci sarà un incontro con il consigliere Paolo Romano", ex studente di quella scuola, che racconterà la sua esperienza in quanto attivista della Global Sumud Flotilla attaccata dall’esercito Israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: paolo - romano
Il 50% andrà all’imprenditore cinematografico romano e a un socio. Insieme all’impresario maceratese previsti nuovi ingressi. La trasformazione della società slitta al 28 luglio. Oltre a Polci e Di Paolo entreranno anche altri
Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”
Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”
«A quanto ammonta il debito?» chiede Paolo Romano. Andrea Riposati, CEO di #DanteLabs, si sporge verso il microfono, abbassa la voce e quasi tra sé mormora: «… milioni». È il momento clou del confronto avvenuto in terza commissione consiliare - X Vai su X
In piazza per Gaza e per la liberazione delle attiviste e degli attivisti. In bella compagnia, con Paolo Romano Giulia Pelucchi Federico Bottelli @Lucrezia Iurlaro - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Romano a scuola. Incontro il 15 ottobre. Insorge il centrodestra - testimonianza con il consigliere regionale Pd Paolo Romano, invitato a raccontare ai ragazzi (e non solo) di un liceo la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla il prossimo ... Si legge su ilgiorno.it
Paolo Romano ospite di un liceo a Milano, polemiche centrodestra - Il consigliere regionale del Pd lombardo Paolo Romano condividerà la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla il prossimo 15 ottobre pomeriggio al Liceo 'Vittorio Veneto' di Milano. Segnala msn.com