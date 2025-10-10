Paolini-Swiatek | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro
(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Wuhan. La tennista azzurra sfida oggi, venerdì 10 ottobre, la polacca Iga Swiatek, numero due del mondo, nei quarti di finale del Wta 1000 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la 'padrona di casa' Yuan all'esordio e la danese Tauson agli ottavi. Swiatek, vincitrice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
