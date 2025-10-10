Paolini stellare che impresa a Wuhan | domina Swiatek va in semifinale e prenota le Finals
L'azzurra ha vinto 6-1 6-2 in appena un'ora e cinque minuti di gioco. Ad attenderla adesso c'è Gauff per un posto in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: paolini - stellare
LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 6-4, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: rimonta stellare della toscana! Ora testa al doppio decisivo
Ultimo atto a Pechino Errani e Paolini vanno a caccia del quarto titolo stagionale contro Kato e Stollar Segui la finale di doppio in diretta dalle 10:30 di domenica 5 ottobre su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX - facebook.com Vai su Facebook
Paolini stellare, che impresa a Wuhan: domina Swiatek, va in semifinale e prenota le Finals - Ad attenderla adesso c'è Gauff per un posto in finale ... Segnala msn.com
LIVE Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra affronta un’avversaria mai battuta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini- Riporta oasport.it