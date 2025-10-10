Paolini show al Wta 1000 di Wuhan | mette ko Swiatek e vola in semifinale

Roma, 10 ottobre 2025 – Jasmine Paolini approda alle semifinali del Dongfeng-Voyah Open di Wuhan (Cina), ultimo torneo Wta 1000 della stagione con un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari. Per la prima volta in carriera la toscana batte la n. 2 al mondo Iga Swiatek, al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine: il match termina 6-1, 6-2 dopo appena un'ora di gioco, con una delle migliori prestazioni in carriera. Jasmine è stata straordinaria, ha imposto sin dal primo quindici il proprio ritmo e non ha mai consentito alla tennista polacca di proporre il suo gioco. "Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei – ha detto l’azzurra al termine della gara –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paolini show al Wta 1000 di Wuhan: mette ko Swiatek e vola in semifinale

In questa notizia si parla di: paolini - show

Jasmine Paolini, semplicemente pazzesca! Uno show, partita da applausi

Paolini, che show durante la premiazione. E su Sinner...

Us Open, Errani-Paolini show: è semifinale nel doppio femminile

Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina: la diretta Show di Jasmine Paolini che batte in rimonta Svitolina. Cocciaretto perde contro Kostyuk - X Vai su X

Paolini-Swiatek, orario e dove vedere in tv e streaming il Wta 1000 di Wuhan - facebook.com Vai su Facebook

Paolini show al Wta 1000 di Wuhan:, batte Swiatek e va in semifinale - Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 1000 di Wuhan. Da sport.tiscali.it

Paolini-Gauff, semifinale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Jasmine ha sconfitto per la prima volta in carriera Iga Swiatek e ha proseguito il suo torneo da sogno in Cina: contro Coco in palio altri punti preziosi in chiave Finals ... Secondo corrieredellosport.it