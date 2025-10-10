Paolini show al Wta 1000 di Wuhan | batte Swiatek e va in semifinale

Roma, 10 ott. (askanews) – Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 1000 di Wuhan. Per la prima volta in carriera la toscana batte la n. 2 al mondo Iga Swiatek, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Finisce 6-1, 6-2 dopo appena un’ora di gioco, con una delle migliori prestazioni in carriera di Paolini. Jasmine è stata straordinaria, ha imposto sin dal primo quindici il proprio ritmo e non ha mai consentito a Swiatek di proporre il suo gioco. Qualità altissima di Paolini che sabato in semifinale affronterà Coco Gauff. “Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei – le parole di Jasmine Paolini – Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it