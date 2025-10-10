Paolini sfata il tabù Swiatek a Wuhan e fa un passo verso le Finals | a Wuhan abbattuta la numero 2 del mondo
Una super Jasmine Paolini batte Iga Swiatek per la prima volta in carriera e vola in semifinale nel Wta 1000 in corso a Wuhan, in Cina. 6-1, 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco: un dominio per l’azzurra, che continua il suo buon momento di forma dopo la vittoria in doppio a Pechino. Paolini ha giocato una delle sue migliori partite in carriera, imponendo da subito il proprio ritmo e “soffocando” Iga Swiatek, che non è mai riuscita a comandare gli scambi. Una partita di grandissima concentrazione e qualità quella della numero 8 della Race, che con questa vittoria sale a +218 punti su Elena Rybakina, nona, e fa un piccolissimo passo verso le Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: paolini - sfata
#Paolini scatenata a #Pechino: sfata il tabù #Kenin ed è agli ottavi https://tennisitaliano.it/?p=105525&fsp_sid=6731… - X Vai su X
Paolini si salva contro Yuan e rimane in corsa per le WTA Finals - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Paolini Swiatek (risultato finale 0-2): Jasmine ko, il Cincinnati Open 2025 alla polacca (19 agosto) - Diretta Paolini Swiatek finale Cincinnati Open 2025, risultato finale 0- ilsussidiario.net scrive
Tennis, Paolini ko in finale contro Swiatek a Cincinnati - Jasmine Paolini ha perso la finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati contro Iga Swiatek. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it