Una super Jasmine Paolini batte Iga Swiatek per la prima volta in carriera e vola in semifinale nel Wta 1000 in corso a Wuhan, in Cina. 6-1, 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco: un dominio per l’azzurra, che continua il suo buon momento di forma dopo la vittoria in doppio a Pechino. Paolini ha giocato una delle sue migliori partite in carriera, imponendo da subito il proprio ritmo e “soffocando” Iga Swiatek, che non è mai riuscita a comandare gli scambi. Una partita di grandissima concentrazione e qualità quella della numero 8 della Race, che con questa vittoria sale a +218 punti su Elena Rybakina, nona, e fa un piccolissimo passo verso le Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolini sfata il tabù Swiatek a Wuhan e fa un passo verso le Finals: a Wuhan abbattuta la numero 2 del mondo